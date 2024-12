Conexão solidária em emergências globais

Criado em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o Movimento União BR é uma organização não governamental que presta ajuda humanitária em contextos de emergências dos mais diversos tipos. A ONG busca conectar empresas que estejam dispostas a ajudar com as organizações que precisam de ajuda, criando, assim, uma rede de atuação bem estruturada. Para realizar o trabalho, o Movimento conta com o apoio de mais de 4 mil voluntários espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

"Procuramos entender o que cada território precisa e, a partir disso, tentamos levar os holofotes para quem já está trabalhando nesses locais, como organizações e coletivos. Fazemos uma chamada para que as empresas participem", explica a fundadora e presidente do Movimento União BR, Tatiana Monteiro. Segundo ela, mais de 3 mil ONGs fazem parte da rede desenvolvida pelo Movimento.

O União BR é apartidário, ou seja, não possui ligação com partido político. Para atuar, no entanto, precisa manter conversas com autoridades e com órgãos públicos, como a Defesa Civil de cada localidade que se encontra em estado de emergência. Também necessita do apoio da iniciativa privada, que é de onde vêm os recursos posteriormente destinados para outras organizações.

De acordo com Tatiana, o primeiro passo para a formação de uma parceria pode ser dado tanto pelo União BR quanto pelo outro colaborador, seja este uma empresa privada ou uma ONG local. "Mantemos uma relação bem aberta com os nossos parceiros. Se a emergência for em um território que não conhecemos, buscamos organizações que já estejam trabalhando ali. Mas atualmente também recebemos muitos pedidos e somos procurados por muitas ONGs locais", conta.

A procura normalmente é por itens essenciais, como comida, água, colchão, geladeira e fogão. Inclusive, o União BR já promoveu a doação de 40 mil toneladas de alimentos desde a sua fundação. Quando necessário, a ONG busca empresas que possam fazer a doação de um item específico. "O Boticário, por exemplo, é um dos nossos parceiros para qualquer emergência. Pedimos para eles vários kits de higiene pessoal", comenta Tatiana.

Durante a realização dos projetos de recuperação das localidades atingidas por emergências, o União BR prioriza estimular também a economia local. "Só enviamos para o Rio Grande do Sul o que está faltando. Nas reformas que fizemos em escolas, por exemplo, todos os itens novos foram comprados de empresas locais. Também mandamos refeições que sejam de rápido preparo, como comidas desidratadas que, para serem consumidas, só precisam ser misturadas com água", explica Tatiana.

O Movimento União BR começou a atuar no Rio Grande do Sul em setembro de 2023, em virtude da enchente que atingiu o Vale do Taquari, localizado na região central do Estado. Naquele momento, o União BR já trabalhava com 40 ONGs locais e atendia cerca de 30 municípios do entorno. Após o evento climático extremo deste ano, que ocorreu entre o final de abril e o início de maio, o Movimento ampliou sua presença no RS. O número de ONGs parceiras chegou a 90, e o de municípios atendidos, a 130.

Alinhado ao projeto do governo estadual de construção de centros de acolhimento para os desabrigados, o União BR contribuiu com contêineres sanitários e para lavanderia.

"Também fizemos totens de telemedicina que estão nos locais até hoje, justamente para as pessoas não precisarem se locomover até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Estamos há sete meses com a nossa carreta de saúde em Porto Alegre, e seguiremos por mais um tempo", explica Tatiana.

O Movimento União BR também participou dos processos que resultaram na recuperação da Escola Municipal Liberato Salzano, localizada no bairro Sarandi, na zona norte da capital gaúcha. Maior instituição da rede de ensino municipal, com mais de 1,7 mil alunos, a Liberato Salzano foi fortemente atingida pelas enchentes deste ano.