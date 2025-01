Helicóptero cai em rodovia no litoral norte de Santa Catarina

Um helicóptero caiu na cidade de Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina e distante cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, por volta das 14h deste sábado (4). O acidente ocorreu na rodovia SC-414, conhecida como rodovia Beto Carrero World. O parque Beto Carrero fica na localidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros catarinense, postadas no perfil da instituição na rede social X, havia cinco pessoas a bordo.

De acordo com informações da Folhapress, citando fonte dos bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. O piloto teve pequenas escoriações no punho e a outra vítima, uma pessoa idosa, foi levada de ambulância do Samu a um hospital da região, com suspeita de traumatismo craniano. Os demais ocupantes da aeronave sofreram ferimentos leves.

Segundo os bombeiros, tratava-se de uma aeronave particular utilizada para passeios. O helicóptero caiu, logo após levantar voo, a cerca de quatro metros do chão.