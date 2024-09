Martelo cada vez mais virtual nos leilões

A internet amplificou o mercado de leilões. Itens que eram colocados à venda localmente encontram compradores em todo o País. Com maior visibilidade aos bens móveis, imóveis e animais , um maior número de empresas e pessoas passou a buscar leiloeiros para buscar o melhor lance. Essa mudança para o mundo virtual se intensificou a partir da pandemia, quando o martelo na hora do remate passou a ser utilizado como uma forma de preservar uma tradição deste mercado. E as vendas online vêm se expandindo cada vez mais, seja na modalidade exclusivamente pela internet ou em modelos híbridos . Os auditórios, que lotavam em outros tempos, hoje têm poucas pessoas presentes. Todo esse movimento fez crescer também o número de leiloeiros. Apenas no Rio Grande do Sul, são cerca de 500 profissionais registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). O número praticamente dobrou nos últimos anos e colocou o Estado em segundo lugar no mercado brasileiro , atrás apenas de São Paulo.

O Rio Grande do Sul tem cerca de 12,5% do total de leiloeiros do País, estimado em 4 mil profissionais; hoje, são cerca de 500 leiloeiros registrados na JucisRS Carolina Jardine/Divulgação/JC

Os leilões atraem cada vez mais novos profissionais e compradores. As mudanças na legislação e a popularização de ferramentas digitais de vendas ampliaram a concorrência no setor. A internet ganhou maior relevância após a pandemia de Covid, dando maior visibilidade às hastas públicas - designação genérica da venda de bens por leilão (móveis) ou praça (imóveis).

Agora, a comercialização de itens por lance vive um período de readequação no Rio Grande do Sul, após as enchentes praticamente paralisarem o mercado em maio. Ofertas que foram freadas por Judiciário, bancos e financeiras neste ano em razão da catástrofe climática, voltaram a ocorrer de forma gradual, mas ainda longe da regularidade. De acordo com a presidente do Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado (Sindilei-RS), Neila Rosane Ribeiro dos Santos, os reflexos sobre o mercado serão sentidos por um longo período.

A executiva cita, por exemplo, que a Justiça Federal retomou os leilões somente em agosto. E, como a realização dos certames precisa obedecer a um prazo mínimo para organização, os pregões ocorrerão próximo ao final do ano. Já a venda de imóveis da Caixa no Rio Grande do Sul seguia suspensa no começo de setembro devido à calamidade.

LEIA TAMBÉM: Empresários do Bom Fim criam grupo para fomentar comércio local

"Nas enchentes, houve um empobrecimento, pois pessoas e empresas perderam tudo. Se tinham um valor reservado para a compra de um imóvel, muitos hoje não têm mais. Para o leiloeiro, é uma situação desafiadora porque se não vende, não recebe", afirma Neila. Isso porque o responsável pelo leilão só é remunerado se comercializar o item disponível.

O leiloeiro Daniel Chaeib, especializado em leilões de arte e antiguidades, reforça a percepção de anormalidade. O térreo de sua agência de leilões localizada na zona Norte de Porto Alegre ficou submerso. Foram dois meses entre o início da enchente, o recuo da água, a limpeza e a reorganização.

"Tínhamos fotos de pratos no catálogo, por exemplo, onde parte do lote quebrou. Tivemos de refazer as imagens e os próprios leilões", conta Chaieb. O leiloeiro indenizou os comitentes (quem entrega a mercadoria para venda) e voltou a trabalhar, com expectativa de melhora no cenário já na primavera. "Sou um otimista", declara.

Esse novo baque veio após o setor conseguir ter superado a pandemia. Naquela época, os leilões praticamente pararam por um ano e foram necessários mais seis meses para retomar os negócios de forma regular. Na sequência, foi promulgada a Lei nº 14.133/2021. A chamada nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e outros dispositivos legais estruturaram desde a atuação dos leiloeiros até os critérios para a alienação de bens.

O marco legal ajudou a ampliar o interesse por pregões e, entre 2022 e 2023, houve um forte avanço no número de leiloeiros oficiais no Estado. Após um período mais aquecido, o setor voltou a um patamar de estabilidade, desafiado recentemente pela crise climática, que prejudicou parte dos negócios e abriu oportunidades para outros.

LEIA TAMBÉM: Noite de leilão beneficente no Porto Alegre Country Club

"Estamos em plena venda dos veículos da enchente. Primeiro, foi feito o recolhimento, depois a documentação do sinistro e a higienização. As vendas começaram no meio de junho e seguiram até setembro. Deve normalizar até o final do ano", conta a leiloeira oficial e CEO da Pestana Leilões, Liliamar Pestana Gomes.

A concorrência aumenta a cada ano, e não apenas com a entrada de profissionais locais. "Estão entrando muitos leiloeiros de fora do Estado, como de Santa Catarina, Paraná e São Paulo", relata a Camila Lais Cargnelutti, da Cargnelutti Leilões. Com sede em Ijuí, a agência Cargnelutti, que completa 40 anos em 2025, viu aumentar recentemente a concorrência. "Na região, éramos eu, meu pai e outro leiloeiro. Hoje, são cerca de 20", conta. Nas licitações de prefeituras também cresceu a disputa. De cinco leiloeiros, hoje participam de 30 até 40 leiloeiros.

O Rio Grande do Sul tem cerca de 12,5% do total de leiloeiros do País, estimado em 4 mil profissionais. Hoje, são cerca de 500 leiloeiros registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Este número, que praticamente dobrou nos últimos anos, colocou o Estado em segundo lugar nacional, atrás apenas de São Paulo, maior mercado do País. Na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), há em torno de 650 leiloeiros cadastrados.