Empresários do Bom Fim criam grupo para fomentar comércio local

Empreendedores de diferentes comércios localizados no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, se uniram com o propósito de fomentar os pequenos negócios locais. No intuito de criar uma rede de apoio aos empreendedores do Bom Fim, surge o Clube do Bonfa, projeto que, atualmente, conta com 18 empresas da região.

sócios da editora e livraria CirKula Confeitaria Barcelona A iniciativa foi idealizada por Jane Pilar, proprietária do Café Cantante, localizado na rua Fernandes Vieira, nº 615, que recebeu apoio dos, Luciana Hoppe, Mauro Meirelles e Gustavo Antunes, e de José Luis Ayete, responsável pela

"Nós tivemos a ideia de fazer uma associação, um grupo do bairro quando chegamos aqui, mas não conseguimos. A Jane veio nos procurar e, como nós já queríamos fazer algo, decidimos tentar de novo, foi quando o Luis entrou, e ele disse que também já tinha tido a mesma ideia e não tinha conseguido", lembra Luciana sobre a concepção do projeto.

LEIA TAMBÉM: mpreendedores avaliam que preço alto do aluguel esvazia Osvaldo Aranha

A primeira reunião do clube contou com seis participantes e muito debate. Apesar de a ideia já ser antiga, a motivação para finalmente tirar o projeto do papel veio com as cheias que atingiram o Estado, explica Luciana. "O baque da enchente foi muito pontual e tudo ao mesmo tempo, deixando as pessoas sem dinheiro para consumo. Elas estão preocupadas em reconstruir suas casas, suas vidas, não sobra dinheiro para o lazer", pondera a empreendedora sobre a situação.

Com a definição do projeto, os primeiros comerciantes envolvidos passaram a divulgar a palavra do Clube do Bonfa, atraindo outros empreendedores do bairro. "Fizemos adesivos e começamos a colar nos nossos comércios, pela rua, isso é algo que tem bastante aqui no bairro, porque queríamos gerar curiosidade nas pessoas", conta Luciana.

Para a empreendedora, o pilar principal do projeto é o apoio entre os negócios do bairro. Ela acredita que, para crescerem e terem mais sucesso, comerciantes precisam fazer esforço para "parar de nos vermos como concorrentes e firmarmos uma posição de união".

Uma das ações que está sendo planejada pelo clube é que, a cada compra em um estabelecimento participante, o cliente ganhe alguma vantagem ou valor para consumir em outro comércio do bairro. "O consumidor precisa saber que para manter aberto os pequenos negócios que ele tanto ama, é preciso que ele também consuma localmente. Queremos mostrar como fomentar a microeconomia do bairro é bom para todos", ressalta.

Via Móveis Osvaldo Aranha, com identidade visual e logomarca exibidas nas vitrines das lojas, além de ações conjuntas de divulgação do então polo moveleiro da Osvaldo Aranha.



O eixo de móveis da avenida acabou, e este tipo de comércio emergiu em outras partes da cidade, como a avenida Ipiranga. Em agosto, levantamento do JC identificou Essa, no entanto, não é a primeira vez que lojistas do Bom Fim se organizam para unir esforços. No início dos anos 2000, quando as últimas quadras da avenida Osvaldo Aranha concentravam lojas de imóveis, empresários criaram o projeto, com identidade visual e logomarca exibidas nas vitrines das lojas, além de ações conjuntas de divulgação do então polo moveleiro da Osvaldo Aranha.O eixo de móveis da avenida acabou, e este tipo de comércio emergiu em outras partes da cidade, como a avenida Ipiranga. Em agosto,que resistem três negócios do segmento na avenida: Móveis & Cia, Móveis Scalabrin e Repalk Móveis.

Outra ação pontual no bairro, há alguns anos, foi entre comerciantes da rua Bento Figueiredo, travessa de uma quadra entre a Felipe Camarão e a Ramiro Barcelos, que concentrava vários comércios e promovia ações conjuntas de tempos em tempos.

Agora, o Clube do Bonfa nasce propondo iniciativas como a criação de um mapa interativo, que irá funcionar como uma espécie de guia dos negócios que operam no Bom Fim.

O grupo realiza reuniões de 15 em 15 dias e, hoje, é composto por 18 marcas locais. São elas:



1. Café Cantante;

2. Livraria Cirkula;

3. Livraria Clareira;

4. Filippa Confeitaria;

5. Confeitaria Barcelona;

6. Barriga no Fogão Bar e Bistrô;

7. Jacinto Pane;

8. Ildo restaurante;

9. Bar Olho Mágico;

10. Barbearia Bacchica;

11. Francisco Amaral, professor de música;

12. Paulo Coutinho, serviços Odontológicos;

13. Vintage Lab Bar;

14. Pandora Brechó;

15. Espaço Nave;

16. Pano Pop;

17. Cartan Ótica;

18. Ábaco Distribuidora de livros.

Confira a íntegra do manifesto do Clube do Bonfa

Nós, do Clube do Bonfa, operamos diferentes negócios no Bom Fim, e nos unimos com o objetivo de fortalecer nosso bairro e sua economia local. Somos moradores, empreendedores e consumidores que acreditam no poder da colaboração e da solidariedade para superar os desafios que enfrentamos.

Em tempos de crises econômicas, pandemia e desastres naturais, ficou claro que nossa força está na união. O que fazemos afeta não só a nós, mas a toda a comunidade ao nosso redor. Por isso, propomos um movimento de fortalecimento coletivo, que inclua um selo de fidelidade ao comércio local, a criação de uma moeda eletrônica própria, promoções culturais e festivas, e a integração entre os moradores do bairro.

Acreditamos que o progresso real só é alcançado quando trabalhamos juntos, compartilhando habilidades e recursos para o benefício de todos. Nossa diversidade é nossa maior riqueza, e a criatividade que surge dela é a chave para a construção de um futuro mais justo e próspero.

Estamos comprometidos em criar um Bom Fim onde o respeito e a dignidade humana prevaleçam, e onde cada pessoa, através do seu trabalho, seja valorizada por sua contribuição ao coletivo. Juntos, podemos construir um bairro mais unido, mais forte, e mais solidário.

Publicado em 9 de setembro de 2024.