Avenida Osvaldo Aranha tem mais de 20 pontos comerciais para alugar

Quem caminha pela avenida Osvaldo Aranha depara-se constantemente com fachadas ilustradas por anúncios de "Aluga-se". Às vezes, dois ou três cartazes estão pendurados no mesmo prédio – e de imobiliárias diferentes, sinal de que a desocupação não é recente.

colunista Fernando Albrecht 22 imóveis comerciais disponíveis para aluguel. Além disso, há outros pontos fechados, onde não constam ofertas de venda ou aluguel.



Caminho para o Centro de Porto Alegre e localizada em frente ao Parque da Redenção, um dos cartões postais da cidade, a avenida tem início em frente à Escola de Engenharia da Ufrgs e se estende até as proximidades do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. É uma área valorizada, onde se multiplicam novos negócios nas vias internas. Após observação dosobre o cenário, a reportagem percorreu as 10 quadras da principal via do bairro Bom Fim, desde a rua Sarmento Leite até a Ramiro Barcelos nesta semana. Durante o trajeto, são. Além disso, há outros pontos fechados, onde não constam ofertas de venda ou aluguel.Caminho para o Centro de Porto Alegre e localizada em frente ao Parque da Redenção, um dos cartões postais da cidade, a avenida tem início em frente à Escola de Engenharia da Ufrgs e se estende até as proximidades do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. É uma área valorizada, onde se multiplicam novos negócios nas vias internas.

Cenário que destoa da Osvaldo Aranha, onde, além de espaços vazios, chama a atenção a quantidade de obras e imóveis em reforma ao longo da avenida.

Hoje, três prédios estão em construção na avenida Osvaldo Aranha EVANDRO OLIVEIRA/JC



Hoje, são pelo menos três empreendimentos imobiliários em gestação na Osvaldo, entre o acesso ao Túnel da Conceição e a rua Garibaldi, todos futuros prédios residenciais. Uma substituição gradual de edificações baixas comerciais por novos edifícios residenciais. Hoje, são pelo menosna Osvaldo, entre o acesso ao Túnel da Conceição e a rua Garibaldi, todos futuros prédios residenciais. Uma substituição gradual de edificações baixas comerciais por novos edifícios residenciais.

dois pontos estão em reforma, nos números 784 e 990 da avenida, e, ao que indicam cartazes nas fachadas, darão espaço a empreendimentos gastronômicos.



Entre as pessoas que circulam pela região e foram ouvidas pela reportagem, há quem atribua a situação à pandemia de Covid-19, que impactou fortemente a economia gaúcha. Ou também a enchente histórica que assolou Porto Alegre neste ano. Entretanto, a falta de ocupação de diversos imóveis comerciais na Osvaldo Aranha não é de hoje. Em 2017, reportagem do JC Outros, nos números 784 e 990 da avenida, e, ao que indicam cartazes nas fachadas, darão espaço a empreendimentos gastronômicos.Entre as pessoas que circulam pela região e foram ouvidas pela reportagem, há quem atribua a situação à pandemia de Covid-19, que impactou fortemente a economia gaúcha. Ou também a enchente histórica que assolou Porto Alegre neste ano. Entretanto, a falta de ocupação de diversos imóveis comerciais na Osvaldo Aranha não é de hoje. Emmostrou que o cenário, há sete anos, já era difícil para o comércio local.

GraMóveis operava no número 734 da avenida Osvaldo Aranha EVANDRO OLIVEIRA/JC



Na época, um dos empreendimentos retratados pela matéria como resiliente foi a GraMóveis, que operava no número 734 da avenida. A fábrica de móveis de Gramado manteve a loja em operação no bairro Bom Fim por mais de uma década, mas hoje é mais uma das tantas fechadas. Na época, um dos empreendimentos retratados pela matéria como resiliente foi a GraMóveis, que operava no número 734 da avenida. A fábrica de móveis de Gramado manteve a loja em operação no bairro Bom Fim por mais de uma década, mas





Outras lojas antigas e que por muito tempo foram queridas do público local também fecharam as portas nos últimos anos. Exemplo disso é a Von Von Modas A avenida já foi um polo de lojas de móveis, que chegou a unir os comerciantes no início dos anos 2000 sob o guarda-chuva Via Móveis Osvaldo Aranha. Pouco a pouco, os estabelecimentos desse setor foram encerrando atividades na artéria do Bom Fim. Algumas mudaram-se para outros endereços e outras encerraram as atividades. Atualmente, são três lojas de imóveis que resistem: Móveis & Cia, Móveis Scalabrin e Repalk Móveis.Outras lojas antigas e que por muito tempo foram queridas do público local também fecharam as portas nos últimos anos. Exemplo disso é a, que fechou depois de mais de 50 anos de trabalho em outubro de 2023 e foi matéria na coluna Minuto Varejo.

franquia gaúcha The Waffle King Também notícia na coluna no ano passado, a Habitue Modas, que foi tradicional loja de vestuário na esquina da rua Felipe Camarão com a Osvaldo Aranha, fechou o ponto. No local, abriu uma operação da

refazer o modelo de negócio. O antigo Pugg Food and Beer Para manter as portas abertas na avenida, alguns empreendedores optaram por. O antigo, localizado no número 778 da Osvaldo Aranha, operou por 10 anos com foco nos cachorros-quentes até alterar a operação no início deste ano. Agora, o ponto se chama Boteco da Esquina, e aposta na música ao vivo e na culinária clássica de boteco.