Franquia de waffles irá abrir nova unidade no Bom Fim

Foi em uma viagem para a Europa em 2018, que o gaúcho Anderson Suriz provou um waffle pela primeira vez e notou o potencial que o produto poderia ter no Brasil. Hoje, quatro anos depois, sua marca, a The Waffle King, conta com 94 franquias em operação em todo o País, presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Com dois anos de estudo e preparação, a primeira unidade da marca foi inaugurada em Gramado em 2020, já com a pretensão de expandir o negócio para outros estados. “Queremos proporcionar para os clientes a mesma experiência que o Anderson teve lá na primeira vez que provou o produto. Ele sempre comenta que todo mundo que provou junto teve a mesma reação de levantar a sobrancelha e ficar surpreso com o sabor”, declara Rodrigo Paines, diretor de operações da empresa.

A nova unidade, localizada na esquina da avenida Osvaldo Aranha com a rua Felipe Camarão, faz parte do plano de expansão da marca em Porto Alegre, que já conta com unidades no Barra Shopping Sul e no Viva Open Mall. “ Entendemos que o Bom Fim oferece uma boa oportunidade para a área gastronômica , principalmente pela localização do ponto, em frente à Redenção e ao Hospital de Pronto Socorro”, comenta Rodrigo.

Com um investimento de R$ 449 mil, quem comandará a nova operação, que inaugura ainda em novembro, são Luis e Rodrigo Garcia, pai e filho. O cardápio da marca conta com waffles de bruxelas e liège, doce ou salgado, milkshakes, pizzas, sorvetes e café.

Para o futuro, a The Waffle já estuda a sua inserção no mercado internacional, na Europa e Estados Unidos, e pretende finalizar o ano com 250 franquias em operação. Unindo todas as unidades, a marca chega a empregar cerca de 500 brasileiros.