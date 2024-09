Leilão Arte Poa segue até dia 15 de setembro em etapa 100% online

Idealizado pelo Studio Prestes com o objetivo de beneficiar os artistas e designers afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o leilão Arte Poa segue até dia 15 de setembro também em formato online (pelo site iArremate.com). Peças de design de Zanini de Zanine, Iludi Design, Mariana Prestes e Carol Gay e artes de Siron Franco, Vergara e Pierre Verger são algumas que estão disponíveis para o arremate e podem ser compradas pelo lance inicial, pelo primeiro interessado que der o lance. Para participar, é preciso fazer cadastro prévio no site onde o leilão está ocorrendo.