Empresas enfrentam desafio de unir discurso à prática de bem-estar

A pandemia redefiniu o conceito de bem-estar corporativo, enfatizando valores como humanização e empatia. Leis que abordam o assédio moral e sexual trouxeram transparência e canais de denúncia . A geração Z desafia a estabilidade buscando constantemente novos desafios, refletindo em uma mudança nas preocupações com a tecnologia no emprego. Esses fatores impulsionaram a discussão sobre bem-estar mental e emocional nas empresas, levando a uma ampliação dos benefícios oferecidos aos colaboradores.

Benefícios fazem a diferença para manter os colaboradores

Para ela é fundamental o engajamento na prática dessa camada da média gestão que faz a intermediação entre as demandas do seu time para que seja mais humanizado e empático e também atende a alta gestão de cumprimento de metas de negócios. "Essa equação fica difícil de fechar. E essa média camada é muito exigida", pondera.

Na opinião da consultora, os benefícios voltados para a saúde e o bem-estar precisam ser bem comunicados internamente e haver uma estratégia atrelada ao negócio. "Não é só dar o pacote de benefícios, mas criar programas e formas para as pessoas verem como acessar isso. Essa é uma mensagem importante, pois o bem-estar dentro da empresa vai refletir em um ambiente positivo e inclusivo. As pessoas precisam perceber que estão cuidadas, não é só dar suporte financeiro ", observa.

Outra pesquisa realizada em 2023 mediu a expectativa e a possibilidade de os profissionais pedirem demissão da empresa que atuam. Resposta? Aqui no Brasil, 25% dos brasileiros planejam trocar de empresa neste ano . Em 2022, para essa mesma pergunta, apenas 19% deram sim como resposta. Para Camila, uma das razões desse cenário é o endividamento. "A população brasileira e do mundo está se endividando mais, trabalhando literalmente para pagar as contas. Quando vê uma oportunidade de emprego melhor remunerada, vai atrás disso por estar precisando", aponta Camila. Outros motivos de busca de outra vaga são a falta de oportunidade de crescimento e a procura por um equilíbrio entre o pessoal e o profissional.

Camila Cinquetti , sócia responsável pela consultoria de People & Organization na PwC Brasil , explica que as pesquisas feitas pela consultoria mostram que 83% dos profissionais entendem que o "well-being", bem-estar em inglês, impacta os negócios e se transformou em um fator decisivo para permanecer em uma empresa . Esse conceito abarca quatro fatores: saúde mental, física, financeira e espiritual. No mesmo estudo, um total de 33% dos entrevistados indicam que, quando não há equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e esse profissional sente que não há um cuidado individual com ele , isso pode desencadear a decisão de sair do emprego.

A partir da consciência de que a sociedade estava adoecendo e isso, sem dúvida, impacta na produtividade, as empresas ampliaram o número de benefícios para auxiliar na busca por equilíbrio e satisfação dos funcionários. As práticas também acabam servindo como isca para reter talentos e reduzir turnover, que também gera custos.

Após tantas mortes e incertezas que provocaram desequilíbrio emocional e mental, a pandemia deixou como legado positivo a visão de que o bem-estar dos colaboradores é imperativo no mundo corporativo. Depois da Covid 19, o burnout tornou-se diagnóstico médico oficial e consta entre as doenças classificadas como provocadas pelo trabalho.

SAP investe em ambiente inclusivo e programas de saúde mental e emocional

Empresas de TI têm fama de proporcionarem bons espaços de descompressão para seus colaboradores. A estratégia é uma forma também de reter talentos em um mercado no qual a mão de obra qualificada é bem disputada e o trabalho é basicamente mental, o que gera grande estresse. Considerada como líder de mercado em software de aplicativos empresariais, SAP optou por uma política de melhorias constantes nessa área, seguindo o padrão de outras sedes internacionais.

Foi por conta de sugestões dos próprios funcionários que surgiram iniciativas como uma praia interna, bicicletas à disposição, parceria com uma franquia de spa, quick massage e a partir do primeiro semestre deste ano haverá um salão de beleza interno. Não é por acaso que a empresa está entre as 10 melhores empresas em ações voltadas para a saúde no prêmio Great Place to Work. Ainda dentro da mesma premiação, em 2023, foram considerados pela terceira vez a melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul e a melhor empresa para se trabalhar no país inteiro.

Criada em 2006 e localizada dentro do campus da Unisinos, a sede SAP tem ambientes amplos, com um conceito de design clean e moderno e alguns espaços lembram um clube, com recantos para descanso, os top corners, que são os cantos do café, frutas, chás à disposição dos 2.200 funcionários que circulam por lá. Aliás, nem todos os dias, pois a SAP implantou o modelo híbrido de trabalho, alternando home office e presencial.

Segundo a Adriana Kersting, Diretora de Recursos Humanos, 90% da equipe que atua no Estado são profissionais das áreas de desenvolvimento e de suporte de software. "Buscamos criar um ambiente inclusivo e de qualidade para os funcionários. Desde o início trabalhamos com carga semanal reduzida, 40 horas semanais, nosso horário é das 9h às 18h, com uma hora de almoço", salienta.

Para a diretora esse perfil de funcionários que a SAP trabalha tem algumas características bem marcantes: é jovem, voltado ao mundo tecnológico, pessoas que passam grande parte do dia voltado para as telas. "A gente sabe o quanto é importante estimular a saúde física e mental desses profissionais", diz. Na pandemia houve mais incidentes de problemas de ordem de saúde mental e emocional, o que fez a empresa reforçar essas iniciativas.

Adriana explica que o modelo de gestão é flexível e já traz a preocupação de respeitar as individualidades. Essa flexibilidade vai desde horários até os benefícios concedidos. Nesse último caso funciona na base de pontos que o funcionário recebe um determinado número e escolhe em quais os benefícios vai querer utilizá-los. Além de fornecer os tradicionais plano de saúde, odontológico, previdência privada, vale refeição e transporte, há convênios com plataformas de saúde mental e de terapias e descontos em serviços voltados para a saúde física. Um programa de assistência a funcionários e sua família para assessoria financeira, jurídica e psicológica. "Estamos sempre buscando a saúde mental de forma bem consistente. Hoje temos um número menor de afastamentos do trabalho", pontua a diretora.

Outro ponto de atenção é com os líderes que fazem o papel de multiplicadores da cultura da corporação. Há uma preocupação com o trabalho de formação e de desenvolvimento desses profissionais para que eles garantam um ambiente interno seguro.

Uma empresa externa avalia a satisfação dos profissionais e um grupo formado por funcionários e o departamento de Recursos Humanos analisa o resultado. Com base nesses dados é possível avaliar o que está sendo aprovado e buscar soluções para o que ainda precisa ser aperfeiçoado.