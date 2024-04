Picadilly é reconhecida pelas ações de ressocialização de apenados

A Picadilly recebeu na semana passada, em Brasília, o selo Resgata, uma realização da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltado para incentivar, estimular e reconhecer as organizações que empregam pessoas em privação de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. A empresa foi contemplada pela implantação de uma unidade fabril com três esteiras de costura dentro da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, localizada em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, em parceria com a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

A homenagem foi realizada na terça-feira da semana passada, dia 16. A calçadista foi uma das quatro empresas selecionadas entre 400 certificadas para compartilhar insights sobre as ações desenvolvidas para ressocialização dos apenados. O programa Novos Horizontes, viabilizado em parceria com a Penitenciária, proporciona aos detentos, após treinamento, a possibilidade de exercerem uma atividade remunerada. "Acreditamos que podemos ajudar a fazer a diferença na vida destas pessoas, dando a oportunidade de recomeçarem e ainda contribuir com a sua renda familiar", afirma Cristine Grings Nogueira, CEO da Picadilly.



Segundo Lourdes Valadão, franqueada da calçadista em Brasília e representante da marca no evento, que contou com a presença de Sandro Abel Barradas, diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça, a oportunidade de interagir com organizações comprometidas com a reintegração social de pessoas foi enriquecedora e inspiradora. "Conhecer este projeto foi uma experiência enriquecedora. Costumamos estar alheios a questões de grande importância para a sociedade como um todo. Ao imaginar os danos irreversíveis que o ócio prolongado pode causar a um ser humano, torna-se evidente a necessidade de iniciativas como esta. Além de proporcionar uma nova ocupação, o projeto também contribui financeiramente para a família do apenado. Minha admiração pela Picadilly só cresceu após esta experiência".