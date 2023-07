Sucessão familiar traz novas diretrizes à gestão dos negócios

Dados doapontam que 90% das empresas do País têm perfil familiar. Esses negócios que se originam no berço das gerações são responsáveis por mais da metade do PIB nacional e também por empregar 75% da mão de obra disponível em território brasileiro. O Rio Grande do Sul segue essa mesma tendência. Além de corporações com esse DNA serem maioria em solo gaúcho, está acontecendo uma migração no comando dessas empresas. E os novos líderes que assumem os negócios trazem cosigo uma agenda de interesses distintos e ainda ancorados em práticas como a preocupação com a diversidade e o

O pós-pandemia provocou um crescimento das vendas das empresas familiares no País. A pesquisa Global de Empresas Familiares feita pela PwC Brasil e apresentada no 16º Encontro de Famílias Empresárias, realizada de 30 de maio a 1º de junho, indica que, no ultimo ano, 78% das empresas familiares brasileiras registraram crescimento nas vendas, contra 71% das empresas no mundo.

As mais de 2 mil entrevistas feitas em 2022 com 140 corporações nacionais indicam a relevância do perfil de empresa familiar no Brasil e no mundo, pois esse segmento representa 70% da economia global.

A ambição de seguir essa tendência de expansão também é apontada no estudo, pois 72% dos empresários pesquisados esperam crescer de forma constante no País, enquanto o percentual global para essa mesma questão é de 73%.

"O apetite das empresas familiares de crescer se reflete nos percentuais, quando 54% dos negócios familiares esperam expandir para outros mercados ou segmentos de clientes. Os dados mundiais indicam que 51% dos empresários estrangeiros estão com essa expectativa", relata Rafael Biedermann, sócio da PwC Brasil que apresentou a pesquisa no evento.

A ideia de proteger o negócio aumentou em relação à última pesquisa de forma significativa. Conforme Biedermann, que também faz parte da terceira geração de consultores a integrar a PwC Brasil, em 2021 a pauta dos herdeiros estava voltada para o digital. Agora, no topo da lista da ordem de importância está a proteção do negócio e a fidelização do cliente.

O estudo indica que para 49% dos empresários nacionais esta é uma meta importante, já fora do País, apenas 40% dos empresários relataram essa preocupação.

Quando entra em pauta a sucessão, 67% da nova geração de brasileiros reconhecem a existência de um plano organizado já existente. O número é superior aos globais quando apenas 61% reconhecem a existência desse projeto de forma estruturada.

A pesquisa não trata de longevidade, mas mostra que 32% dos negócios familiares estão na primeira geração, 40% na segunda, 18% na terceira e 10% na quarta.

A resistência à mudança de controle existe em mais de um terço e 38% dos líderes no Brasil e 39% no mundo mencionam sua existência. De acordo com os dados do Banco Mundial, 30% das empresas familiares chegam à terceira geração e apenas metade disso, 15%, sobrevivem com a mudança.

Biedermann vê essa situação como uma oportunidade para que a transferência de poder seja discutida entre os familiares. "As pessoas precisam distinguir cada uma das partes entre a família, a propriedade e o negócio. Se isso não for corretamente debatido pode causar conflitos entre as gerações", acredita. E essa conversa, segundo o consultor, precisa acontecer quando tudo está estável.

Dessa maneira, é possível respeitar se a nova geração quer tocar em frente, ser apenas do conselho ou não quer participar. "Quando se preparam as gerações para estes papéis, as expectativas ficam bem mais tranquilas. Existe uma série de técnicas que ajudam nisso", ensina.

Assim, se os jovens que estão chegando querem impor seu ponto de vista, principalmente agregando na parte de TI, quem está conduzindo pode dar espaço e liberdade para novos integrantes atuarem em um espaço seguro no qual possam errar e acertar.

Da mesma forma, como a sucessão acontece de forma mais rápida dentro de empresas familiares, choques e desentendimentos, podem ser a maior ameaça para a longevidade. Tanto que 39% dos entrevistados relatam que a transição de cultura de uma geração para a outra é mais um desafio do que uma facilidade.

