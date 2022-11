Fruki firma acordo com Estado para investimento de R$ 153 milhões em nova unidade

Um protocolo de intenções entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Fruki, assinado na manhã desta quarta-feira (16), prevê investimento de R$ 153 milhões em nova unidade industrial de bebidas em Paverama, no Vale do Taquari. Com prazo para o início das operações em novembro do ano que vem, a empresa vai gerar 40 empregos diretos (e mais de 100 indiretos), privilegiando a contratação de mão de obra local. De olho em futuros projetos de expansão, a fábrica será instalada às margens da BR-386, facilitando o escoamento dos produtos em solo gaúcho e em outras regiões do País.

A fábrica suprirá a demanda de expansão da empresa, que chegou ao limite de produção e de armazenamento em Lajeado. De acordo com o presidente do Conselho Consultivo da Fruki Bebidas, Nelson Eggers, atualmente, a sede da empresa trabalha com sete linhas de produção automatizadas com capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. O novo espaço terá 15 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 90 hectares.

“Este projeto foi interrompido pela pandemia, mas agora já estamos em trabalho de terraplanagem. Sobram ainda áreas para expandir ou firmar parcerias com empresas, como fabricantes de rótulos e de tampinhas, por exemplo”, destaca Eggers.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Joel Maraschin, ressalta que esta é uma das maiores apostas do governo estadual neste segundo semestre. “A Fruki tem histórico positivo conosco, e sentimos orgulho de ter uma prata da casa em destaque no setor de bebidas nacional”, declara. Segundo o secretário, a parceria se dá por meio do Fundopem através do financiamento parcial do ICMS incremental mensal devido gerado a partir da sua operação.

Concorrente entre mais de 70 municípios gaúchos, a escolha por Paverama para receber a nova fábrica da Fruki ocorreu após análise de critérios técnicos avaliados por um comitê interno, que levou em conta uma série de itens. Entre eles, área apropriada, proximidade da rodovia, incentivos, qualidade e disponibilidade de água no local.

A cerimônia contou também com as presenças do governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, com o prefeito de Paverama, Fabiano Brandão, e com a presidente da Fruki, Aline Eggers.