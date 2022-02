Quem faz o Marcas acontecer

Jornal do Comércio:

Com 88 anos de tradição e forte credibilidade no mercado, o Jornal do Comércio impresso e digital informa os leitores sobre os principais fatos econômicos, sociais, políticos e culturais do Estado, do Brasil e do Mundo. Através de um jornalismo sério e comprometido, o JC orgulha-se de impulsionar o desenvolvimento da economia. Em sua trajetória de sucesso, vencedor de vários prêmios, criou cadernos e eventos reconhecidos, fortalecendo sua posição junto aos leitores e ao mercado.

O JC realiza anualmente o Marcas de Quem Decide por acreditar na importância de reconhecer as empresas que impulsionam a nossa economia. O projeto é o mais importante do ano e envolve setores como Marketing, Comercial, Redação, Diagramação, Impressão etc.





Qualidata:

Parceira do JC na realização da pesquisa, a Qualidata é uma empresa focada na identificação e tratamento de informações e conhecimentos estratégicos, que atua no Brasil desde 1989. Realiza estudos e diagnósticos de comportamento do consumidor, imagem de marcas e pesquisas de opinião pública que favorecem a tomada de decisões. O sólido histórico de acertos e a reconhecida confiabilidade da Qualidata está em sintonia com o mesmo patrimônio preservado pelo JC: a credibilidade e qualidade das informações.