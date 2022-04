Dentre as 10 marcas mais lembradas no levantamento anterior e que seguem integrando o projeto Marcas de Quem Decide nesta 24ª edição, Unimed (76,8%), Coca-Cola (63,6%), Cia Zaffari (59,6%) e Panvel (57,0%) mantiveram-se nas mesmas posições: segunda, sétima, oitava e nona, respectivamente. Sicredi, Gramado e Theatro São Pedo não só melhoraram seus escores, como também subiram algumas colocações.

Sicredi, antes em terceiro lugar, passa a liderar dentre as 10 marcas mais lembradas, com 87,4%, 8 pontos percentuais superiores ao estudo passado. Gramado subiu da quinta colocação para a terceira, após ter 8,1 pontos percentuais acrescidos em seu índice, totalizando 71,5%. Já o Theatro São Pedro, que havia conquistado a última colocação no ranking das 10 marcas mais lembradas na edição passada, avançou consideráveis 11 pontos percentuais e agora ocupa o quarto lugar, com 67,5%.

Marcopolo, Vivo e Ipiranga são as novidades, já que não integravam o elenco na pesquisa anterior. Marcopolo, com 65,2%, está em quinto lugar, seguida pela Vivo, em sexto, com 64,2%. Ipiranga totalizou 54,3% das indicações e conquistou a última vaga na lista das top 10.