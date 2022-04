Sete foram as marcas que permaneceram dentre as 10 mais citadas na avaliação da preferência, todas realocadas em novas posições. Mesmo com oscilações, Sicredi e Unimed subiram uma posição cada uma. Sicredi passou à liderança com 79,1% e Unimed está logo atrás, com 68,9%. Marcopolo é um dos destaques, já que antes não tinha espaço entre as 10 mais na preferência e, agora, ocupa o terceiro lugar, com 64,6%. Vivo e Panvel, que ocupavam quarta e quinta posições na edição passada, trocaram de lugar. Embora a Vivo tenha oscilado de 61,8% para 60,9%, subiu para a quarta colocação em razão das perdas sofridas pela Panvel, de 5,8 pontos percentuais, e pela Tramontina, de 16,6 pontos percentuais. Os novos resultados deixaram a Panvel em sexto lugar, com 58,3%, e a Tramontina em 10º, com 47,7%. Gramado é o último dos nomes que subiram algumas posições independentemente da oscilação. Mesmo com a perda de 1,4 ponto percentual, passou do sétimo para o quinto lugar (58,9%). A única marca que permaneceu entre as 10 mais na preferência e que viu seu escore aumentar foi Theatro São Pedro. Subiu de 55,7% para 56,3% e foi da décima para a sétima posição. Cia Zaffari e Água da Pedra fecham o rol de destaques. Assim como a Marcopolo, ambas não integravam essa lista na edição passada e ganharam pontuação suficiente à classificação. Cia Zaffari, com 55,6%, ocupa a oitava posição e Água da Pedra, com 53,6%, a nona.