Sempre que uma marca atingir índice superior à soma de todas as demais que foram referidas no estudo, ela será classificada como dominante. Esse conceito revela quão poderosa é uma marca e o quanto ela influencia o mercado, servindo de referência inclusive às concorrentes.

Nos quadros abaixo estão listadas as 10 marcas que atingiram os mais elevados níveis de dominância nesta edição nos dois quesitos avaliados. No topo está Sicredi, que leva uma vantagem sobre as demais marcas citadas, na categoria Cooperativa de Crédito, de 77,5 pontos percentuais na lembrança e de 66,2 na preferência.

Unimed, com 60,3 pontos na frente das outras lembradas no setor de Plano de Saúde, é a marca com o segundo maior nível de dominância na lembrança. Marcopolo ocupa o segundo lugar na preferência, com 56,3 pontos percentuais a mais do que as demais marcas somadas na categoria de Fábrica de Ônibus.