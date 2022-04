Com significativos 7,1 pontos percentuais superiores ao levantamento anterior, a Racon recebe 19,9% das indicações do público entrevistado como a marca mais lembrada nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide e reconquista a liderança. Já na preferência, a nova pesquisa da Qualidata revela que Racon e HS conservaram as colocações da edição passada, ambas com acréscimo nas pontuações. A Racon, em primeiro lugar, passa de 13,0% para 15,2% e a HS, em segundo, de 8,4% para 9,3%. A Sinosserra, que antes ocupava a terceira colocação nos dois lados da pesquisa, oscilou de 6,1% para 4,0% na lembrança e de 5,3% para 3,3% na preferência, o que deu espaço para o Banrisul subir de posição. Agora, com 4,3% na lembrança e 5,3% na preferência, é ele quem está em terceiro lugar.