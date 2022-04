Mais uma vez, a Melnick foi a marca de grande destaque do setor na pesquisa realizada pela Qualidata. Sendo lembrada por 27,8% do público pesquisado e indicada como preferida por 30,5% dele, ela conserva seu lugar com folga. Na lembrança, a Melnick está 17,2 pontos percentuais adiante da segunda colocada, Cyrela Goldsztein, que totaliza 10,6% dos votos nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide.

Na preferência, essa vantagem é ainda maior: 22,6 pontos percentuais de diferença a colocam na vanguarda, o que corresponde a quase quatro vezes o número de indicações recebidas pela Cyrela Goldsztein (7,9%), igualmente na segunda posição nesse quesito.

Um total de 28 nomes de empresas foram citados pelos gestores de negócios do Estado entrevistados nesta edição.