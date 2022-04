Desde 2019, as marcas Barão e Madrugada vêm disputando a liderança do setor e alternando suas posições.

Desta vez, a vantagem ficou com a Barão, que atingiu 16,6% tanto na lembrança quanto na preferência. São 0,7 ponto percentual à frente da Madrugada, que também marcou a mesma pontuação em ambos os quesitos: 15,9%.

Em comparação com o ano anterior, a pesquisa realizada pela Qualidata mostra que a Madrugada reduziu a distância da líder no quesito lembrança e, agora, as marcas estão empatadas tecnicamente.

Na preferência, o empate técnico acontece pelo quarto ano seguido.

Destaque para a Ximango, que passou a ocupar o terceiro lugar nos dois lados da pesquisa.

Na lembrança, mais do que dobrou a pontuação, passando de 5,3% para 11,9%. Na preferência, subiu 5,7 pontos percentuais, de 6,9% para 12,6%.