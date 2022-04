O projeto Marcas de Quem Decide foi criado e é executado pela Qualidata especialmente para publicação pelo Jornal do Comércio. Trata-se de estudo estatístico descritivo, com amostragem estratificada, sorteio aleatório dos entrevistados e observação de cotas amostrais. O público pesquisado é formado essencialmente por proprietários, gestores, executivos e profissionais liberais. Tem como base a distribuição econômica em sete regiões geográficas e a amostra é distribuída em todos os principais municípios do Rio Grande do Sul com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho. São observados também as respectivas proporções na quantidade de pessoas ouvidas e a distribuição de empresas existentes em cada região. Para avaliar os níveis de lembrança e preferência em todos os setores dessa edição, a Qualidata ouviu 302 pessoas por telefone, o que consumiu 141 horas de contato com o público-alvo entre novembro de 2021 e janeiro de 2022 e envolveu uma equipe de colaboradores. Por ser o único a investigar simultaneamente as duas dimensões desse ativo econômico, que facilitam as decisões estratégicas de seus gestores, o projeto Marcas de Quem Decide é reconhecido pelo mercado como inovador e diferenciado.

A Qualidata observa com rigor todos os parâmetros metodológicos recomendados nesse tipo de abordagem e as respostas dadas em todos os setores avaliados são livres e espontâneas, tendo como estímulo apenas a citação dos respectivos setores. Para essa edição do estudo, a margem de erro, determinada pelo tamanho total da amostra, é de 5,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, em relação aos resultados obtidos no conjunto da avaliação. O intervalo de confiabilidade é de 95%, significando que se o mesmo levantamento fosse repetido 100 vezes, em 95 delas os resultados estariam dentro dos limites apresentados.

Resultados completos e detalhados podem ser acessados no site marcas.qualidata.org.