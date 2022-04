Líder isolada desde a inclusão do setor no projeto Marcas de Quem Decide, em 2016, a Farsul alcança a sua maior pontuação na evolução histórica das pesquisas realizadas pela Qualidata.

Subiu para 25,2% na avaliação da lembrança e foi definida como preferida por 25,8% dos gestores gaúchos entrevistados. Esses índices representam mais do que a soma de todos os outros nomes citados nesta 24ª edição.

As demais entidades mantêm o empate técnico nos dois lados. Numericamente, a Fetag segue ocupando a segunda posição na lembrança, com 3,6%, e na preferência, com 4,6%.

Também não houve alteração quanto ao terceiro lugar, que continua com a Federasul, agora com 3,3% nos dois quesitos.

Ao todo, 13 marcas foram lembradas e oito foram citadas como preferidas pelo público ouvido.