Os últimos resultados da pesquisa realizada pela Qualidata mostram a liderança da Fiergs reforçada mais uma vez. Nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, soma 16,6% na lembrança e 15,2% na preferência. A Fecomércio vem em segundo lugar dentre as marcas mais lembradas, com 9,3% das indicações, e a Federasul em terceiro, com 6,6%. Desde 2019, as duas marcas vêm alternando entre segunda e terceira posições regularmente no lado da lembrança e mantendo o empate técnico.

Na preferência, a ordem de classificação das três primeiras colocadas segue estável pelo terceiro ano seguido. Atrás da Fiergs, com menos da metade da pontuação alcançada por ela, estão Federasul, com 6,6%, e Fecomércio, com 6,0%, respectivamente, em segundo e terceiro lugares.