Ajuris e OAB-RS vêm travando uma disputa acirrada pela liderança do quesito desde 2018, quando a Ajuris não só dobrou a pontuação na lembrança em relação ao ano anterior, como ultrapassou a até então líder isolada OAB-RS.

Na edição passada da pesquisa da Qualidata, as entidades empataram tecnicamente, mas a Ajuris levou a vantagem numérica. Agora, os novos resultados mostram que a OAB-RS volta à liderança com 22,2% na lembrança e abre vantagem de 7,6 pontos percentuais em relação à Ajuris, que marca 14,6% e ocupa a segunda posição.

A recuperação na preferência vista no levantamento anterior foi mantida pela OAB-RS, que atingiu 22,2% nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide. São praticamente 10 pontos percentuais à frente da Ajuris, segunda colocada com 11,3%.