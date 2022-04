Esta é a segunda participação do setor de Concessionária de Máquinas Agrícolas no projeto Marcas de Quem Decide. E os novos resultados obtidos pela Qualidata revelam que, com 6,6% das indicações em ambos os lados da pesquisa, a Verdes Vales, que antes ficou à frente na lembrança e dividiu com a Agrofel o primeiro lugar na preferência, passa a ocupar sozinha a liderança do setor.

Agrimar, que não tinha suas linhas de evolução retratadas nos gráficos por não estar entre as marcas mais lembradas e preferidas, foi citada por 4,0% do público entrevistado em ambos os lados da pesquisa e conquista a vice-liderança do setor.

A Agrofel agora ocupa o terceiro lugar, com 2,3% de indicações na avaliação da lembrança e 2,0% na preferência.