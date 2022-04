Pelo terceiro ano consecutivo, Panambra e CarHouse ocupam as primeiras posições na pesquisa realizada pela Qualidata, mas com índices um pouco diferentes. Nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, a Panambra oscilou quase 5 pontos percentuais enquanto marca mais lembrada: caiu de 16,8% para 11,9%. Já a CarHouse ganhou 1 ponto percentual, passando de 7,6% para 8,6% neste ano.

No quesito preferência, os índices não sofreram variações expressivas e as marcas praticamente repetiram a pontuação anterior. A CarHouse, primeira colocada, segue no patamar de 10 pontos percentuais, agora com 10,3%, e a Panambra, segunda colocada, no de 9 pontos percentuais, agora com 9,9%. O terceiro lugar nos dois lados da pesquisa está com a Iesa, que marca 7,3% na lembrança e 7,9% na preferência.