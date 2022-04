Empresa Leiloeira foi uma das novidades na edição de 2020 do projeto Marcas de Quem Decide e, desde lá, a Pestana vem liderando o setor. Nesse ano, apresenta outra vez um desempenho positivo e atinge 10,3% na lembrança e 8,9% na preferência.

O índice alcançado na lembrança é mais do que o dobro da soma de pontos de todas as outras marcas citadas. Na preferência, é superior à soma de todas elas.

Daniel Chaieb, que não figurou entre as mais lembradas e preferidas do público entrevistado na pesquisa anterior, volta a ter seus resultados projetados nos gráficos assim como no ano de inauguração do setor no projeto da Qualidata. Dessa vez, totaliza 2% das indicações em ambos os lados da pesquisa e passa a ocupar sozinho o segundo lugar.