Os novos resultados obtidos na pesquisa feita pela Qualidata mostram que os três primeiros lugares seguem ocupados pelas mesmas empresas pelo terceiro ano seguido nos dois quesitos. A Corsan cresceu quase 1 ponto percentual e manteve a liderança entre as mais lembradas (29,1%), seguida pelo Banrisul, que foi citado por 23,2% do público entrevistado, e por CEEE, por 13,9%.

Já na preferência, as três primeiras colocadas experimentaram oscilação. Quem permanece à frente é o Banrisul, que perdeu 4,8 pontos percentuais e passou de 29,0% para 24,2%. Atrás estão a Corsan, que foi de 27,5% para 22,8%, e a CEEE, de 15,3% para 14,6%. Ao todo, nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, foram citadas nove empresas no setor Empresa Pública Gaúcha.