Consagrando-se como o destino turístico gaúcho mais lembrado pelos entrevistados, Gramado marca 71,5% nesta 24ª edição do Marcas de Quem Decide, pouco mais do que 66 pontos percentuais à frente da segunda colocada, Bento Gonçalves, que cai para 5,3%. Nesse quesito, Canela permanece em terceiro, com 4,6%, e Torres logo atrás, com 3,3%, ambas com índices menores aos da edição anterior. Já na preferência, apesar de Gramado ter oscilado de 60,3% para 58,9%, permanece sendo o destino mais citado pelo público de gestores entrevistados. Bento Gonçalves, com diminuição para 8,6%, ocupa o segundo lugar também nesse quesito. A terceira posição, desta vez, fica com Torres, que soma 7,9% das indicações e supera Canela, com 4,6%.