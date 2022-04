A combinação entre pontos ganhos pela OAB-RS e pontos perdidos pelo Crea-RS fez com que as marcas trocassem de posições nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide.

É a primeira vez que a OAB-RS fica à frente de todos os outros conselhos profissionais que foram lembrados pelo público entrevistado desde a inclusão do setor nas pesquisas, ainda em 2017.

Na avaliação da lembrança, a OAB-RS passa de 12,2% para 19,9%, 4 pontos percentuais a mais do que a segunda colocada, Crea-RS, que totaliza 15,9%. A OAB-RS também recupera pontos no lado da preferência e volta a ocupar o primeiro lugar, com 18,5%, enquanto que o Crea-RS oscila de 19,1% para 16,6% e retorna à segunda posição.

O Cremers passa a ocupar sozinho o terceiro lugar, tanto na lembrança (14,6%) quanto na preferência (13,2%).