Mais uma vez, o Sicredi alcança índices abundantes na pesquisa da Qualidata e mantém uma distância expressiva das outras quatro marcas citadas nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide.

São mais de 84 pontos percentuais na lembrança e mais de 73 pontos percentuais na preferência que o colocam adiante das marcas que dividem o segundo lugar, Unicred e Sicoob, respectivamente, com 3,0% na lembrança e 5,3% na preferência.

Os novos números não só reafirmam a posição de liderança absoluta e isolada do Sicredi, como também representam a conquista do primeiro maior nível de dominância verificado entre todas as categorias que integram a pesquisa da Qualidata nessa edição. Ao todo, cinco marcas foram citadas pelo público entrevistado.