Competindo com outros 26 nomes que foram lembrados e 23 que foram apontados como preferidos, a Pucrs volta a ocupar o primeiro lugar nos dois lados da pesquisa, como em 2019. Nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, a Pucrs teve um ganho de 6,7 pontos percentuais na lembrança e atingiu a marca de 21,2%, mais do que o dobro da pontuação conquistada pela segunda colocada, Unisinos, com 9,9%.

Esse resultado descaracteriza o empate que vinha acontecendo nos últimos anos e deixa a Pucrs na liderança isolada. Já na preferência, o desemprenho da Pucrs sofreu um decréscimo de 4,6 pontos percentuais, de 19,8% para 15,2%. Ainda assim, permanece na frente, seguida pela Ufrgs, com 13,9%, e pela FGV, com 11,3%.