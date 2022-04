Este é o segundo ano em que o setor de Rede Atacadista é avaliado na pesquisa. Os novos resultados mostram que, embora tenha sofrido variação, Atacadão repete a liderança como marca mais lembrada e preferida do público de gestores ouvidos.

Nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, passou de 34% para 33,8% na lembrança e de 30,5% para 23,2% na preferência.

A Stok Center continua na segunda posição, com 9,3% na lembrança e 16,6% na preferência.

Makro, mesmo apresentando crescimento por volta de 2 pontos percentuais nos dois lados da pesquisa, mantém a terceira posição somente na lembrança, com 8,9%. Na preferência, foi ultrapassado por Maxxi, que recebeu mais do que o dobro das indicações da edição passada, ficando com 9,3%.