Ração para Pets foi uma das novidades na edição anterior. E o segundo levantamento mostra que 3,7 pontos percentuais são os responsáveis pelas mudanças nos índices da Pedigree: positiva no lado da lembrança, que passou para 15,2%, e negativa no lado da preferência, que foi para 8,9%.

Monello deu um salto no estudo e agora ocupa a segunda posição, com 7,0% das indicações na lembrança e 8,6% na preferência. Royal Canin passou para o terceiro lugar, com 6,6% na lembrança e 5,6% na preferência.

Ainda que a Pedigree tenha sustentado a liderança, a vantagem sobre a segunda colocada passa a ser numérica apenas na preferência, já que a Monello cresceu exponencialmente no atual estudo e ficou somente 3 décimos de ponto percentual atrás da líder.