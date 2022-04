Nem sempre a marca mais lembrada é também a preferida. O setor de Rede Óptica é um dos que confirma isso de forma clara desde a primeira participação no projeto Marcas de Quem Decide, em 2016, já que nunca experimentou uma liderança única nos dois lados da pesquisa. Pelo quarto ano seguido, Carol é a marca mais lembrada, com 19,2% das indicações, e Foernges, a preferida, com 16,6%.

O segundo lugar na pesquisa da Qualidata segue dividido entre Foernges, com 15,2% na avaliação da lembrança, e Carol, com 15,9% na avaliação da preferência. Diniz, lembrada por 13,9% dos entrevistados e citada como preferida por 11,3% deles, ocupa sozinha a terceira colocação. Ao todo, 17 marcas foram lembradas pelo público entrevistado e 20 foram indicadas como preferidas.