Pela segunda vez na história do projeto Marcas de Quem Decide, o setor de Refrigerante tem uma liderança dividida entre duas marcas: Coca-Cola e Fruki. Coca-Cola permanece na frente quando o assunto é lembrança. Subiu de 57,6% para 63,6% e ficou quase 36 pontos percentuais na frente da Fruki, que permanece em segundo lugar, com 27,8%.

O grande destaque desta 24ª edição está no lado da preferência, que volta a ter Fruki na dianteira, assim como aconteceu em 2020. Agora, com 4,8 pontos percentuais a mais do que na edição anterior e totalizando 38,4% das indicações, Fruki toma a liderança da Coca-Cola, que oscilou de 40,5% para 37,7%. Os pontos ganhos pela Fruki e os perdidos pela Coca-Cola aproximaram as duas marcas, que agora estão empatadas tecnicamente.

Em terceiro lugar estão Pepsi, na lembrança (4,0%), e Antárctica, na preferência (7,9%).