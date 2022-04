O setor que tem apresentado a maior taxa de pulverização no estudo é o de Restaurante, dada a quantidade de marcas que são citadas. Na pesquisa anterior, Barranco não estava entre os cinco mais lembrados e, por isso, não aparecia no gráfico. Ao subir para 14,6% na lembrança, conquista o primeiro lugar nesse quesito e desbanca a Di Paolo, que agora está em terceiro, com 6,6%.

No meio deles está o Coco Bambu (7,0), que sobe do quarto para o segundo lugar e passa a ter suas linhas de evolução representadas no gráfico. Na avaliação da preferência, Barranco repete a liderança conquistada na edição anterior do projeto Marcas de Quem Decide, mas com pontuação um pouco menor: 10,6%. O segundo lugar fica com o Coco Bambu também nesse quesito, que salta para 7,9% e supera o Galeto Di Paolo, agora em terceiro com 5,3%.