Em razão do propósito muito abrangente, os entrevistados podem responder aos quesitos de lembrança e preferência citando nomes de sindicatos de quaisquer categorias. Por isso, os resultados obtidos podem ser variáveis. Com exceção do primeiro lugar na avaliação da lembrança, que segue ocupado pelo Simers com 7,9%, e do terceiro na preferência, pelo Sinduscon com 4,0%, as demais posições sofreram alteração.

A liderança no lado da preferência volta a ser assumida pelo Simers, que avança quase um ponto percentual e marca 6,6%. Passando para 7,3% na lembrança e 5,3% na preferência, o Sindilojas deixa a quarta posição, assume o segundo lugar e volta a ter as linhas de evolução estampadas no gráfico. Sinduscon, com 5,3%, ocupa agora o terceiro lugar também na lembrança e igualmente retorna às linhas de evolução no gráfico.