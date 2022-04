De maneira geral, os primeiros colocados no setor de Seguro sofreram quedas nos resultados, com exceção do Bradesco que praticamente repetiu o índice na preferência. Ainda assim, ocorreram poucas mudanças. Bradesco e Porto Seguro, que empataram numericamente nas últimas duas edições, agora estão separados por 7 décimos de ponto percentual. Com 16,6%, o Bradesco levou vantagem sobre a Porto Seguro, que marcou e 15,9%. Os novos resultados descaracterizam o empate numérico, mas definem o empate técnico. O terceiro lugar na lembrança permanece com a HDI, indicada por 6,0%. No lado da preferência, Porto Seguro permanece em primeiro lugar, com 16,9%, e Bradesco em segundo, com 11,6%. Tokio Marine, que não estava entre os cinco nomes e não aparecia no gráfico, saltou para 6,0% e tomou o terceiro lugar da HDI, que oscilou para 5,3% e caiu uma posição.