Nessa 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide, Piá e Santa Clara inverteram as posições ocupadas anteriormente nos dois lados da pesquisa. Com isso, dividem a liderança do setor de Produtos Lácteos pelo segundo ano consecutivo, mas com a diferença de que, agora, cada uma assume a dianteira no quesito em que estava em segundo lugar.

Os novos resultados obtidos na pesquisa da Qualidata revelam que Santa Clara é a marca mais lembrada, com 30,5% das indicações, seguida pela Piá, com 28,5%. Na avaliação da preferência, Piá é quem toma a dianteira, com 28,5%, e Santa Clara fica logo atrás, com 27,8%. Com esses números, Santa Clara e Piá estão empatadas tecnicamente nos dois lados da pesquisa. Elegê segue em terceiro lugar, com 11,3% na lembrança e 9,9% na preferência.