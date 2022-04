Depois de três anos dividindo o primeiro lugar com Bradesco, Brasilprev volta a ser líder do setor. A pesquisa feita pela Qualidata revela que isso se deve mais à variação sofrida pelo Bradesco na avaliação da lembrança do que ao crescimento da marca líder. Enquanto o Brasilprev subiu um ponto percentual e totalizou 13,2% das indicações, o Bradesco decresceu de 14,5% para 9,3% e passou ao segundo lugar.

Já no lado da preferência, a apuração não trouxe grandes alterações. Brasilprev, que já estava na frente no estudo anterior, passou de 11,5% para 12,6%. Bradesco, com indicação de 9,9% dos gestores ouvidos, manteve o segundo lugar. Icatu ocupa a terceira posição nos dois lados da pesquisa: 4,0% na lembrança e 5,3% na preferência.