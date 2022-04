Mais uma vez, os resultados obtidos pela Qualidata mostram que as marcas mais lembradas nem sempre são as preferidas. Pelo segundo ano consecutivo, a liderança do setor está dividida entre Sinduscon-RS, na lembrança, e o Sindilojas Porto Alegre, na preferência, ambos com 6,0% das indicações.

O segundo lugar na avaliação da lembrança segue com o Sindilojas POA, que avançou quase 2 pontos percentuais e somou 5,6% nesta edição. O Simecs de Caxias do Sul, que não aparecia nos gráficos por não figurar dentre os nomes mais lembrados e preferidos, avançou significativamente. Passou para o terceiro lugar na lembrança, com 4,0%, e segundo na preferência, com 4,6%. Sinduscon-RS caiu para a terceira posição no lado da preferência, mesmo com o pequeno avanço de 3,8% para 4,0%.