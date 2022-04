Após sofrer uma queda de 1,6 ponto percentual em 2017, a Água da Pedra segue em ritmo de crescimento desde 2018. Agora, alcança o percentual histórico de 51,7% na lembrança, 37,1 pontos percentuais a mais do que a Sarandi, que marca 14,6% e segue na segunda posição na pesquisa da Qualidata.

Os percentuais são igualmente díspares no quesito preferência, cujos índices são de 53,6% para a Água da Pedra e 15,2% para a Sarandi, o que dá à líder uma expressiva vantagem de mais do que o dobro da soma das outras 13 marcas lembradas pelo público nessa 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide. Com esses resultados, a Água da Pedra ocupa lugar dentre as marcas dominantes.

Crystal, Fonte Ijuí e Floresta ocupam 3º, 4º e 5º lugares, respectivamente, tanto na lembrança quanto na preferência.