Como em todas as edições do projeto Marcas de Quem Decide, o Theatro São Pedro lidera o setor em absoluto. O acréscimo de expressivos 11 pontos percentuais na lembrança elevaram o índice do Theatro para um patamar muito próximo a 70%. Agora, são 67,5% de indicações recebidas dos gestores gaúchos entrevistados, praticamente 63 pontos percentuais à frente das demais marcas lembradas nessa edição.

Na preferência, o índice do Theatro São Pedro apresenta número bem parecido aos das últimas duas pesquisas: 56,3%. Além do desempenho, a Qualidata também verifica o nível de dominância das marcas. Sempre que a pontuação atingida pelas líderes dos setores for superior à soma dos demais nomes referidos, serão também consideradas dominantes. É exatamente o que acontece mais uma vez com o Theatro São Pedro.