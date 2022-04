STV e Rudder vêm travando uma disputa acirrada pela liderança há muito tempo. Após a breve retomada da dianteira pela Rudder em 2020, a STV voltou a crescer como marca preferida em 2021 e repetiu o desemprenho nesta 24ª edição do projeto Marcas de Quem Decide. 22,5% dos gestores gaúchos entrevistados lembraram de pronto da Rudder e 20,5% indicaram a STV como marca preferida.

Ambas apresentam índices muito próximos aos da pesquisa anterior também na ocupação do segundo lugar: STV na lembrança, com 15,9%, e Rudder na preferência, com 19,9%.

O destaque fica por conta da Fortaleza, que não tinha suas linhas de evolução estampadas nos gráficos até então por não figurar dentre as mais lembradas e preferidas. Agora, com um acréscimo de 1,3 ponto percentual na lembrança e 2,1 pontos percentuais na preferência, passou à terceira colocação, com 4,0% das indicações em ambos os quesitos.