O Pontal é um empreendimento assinado pela Melnick

O Pontal deve reaproximar ainda mais a população gaúcha da orla do Guaíba

A Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul, vem sendo uma protagonista da transformação de Porto Alegre, a partir de uma série de iniciativas e investimentos na cidade. Há mais de 50 anos, a empresa nasceu e está conectada com a capital gaúcha, sempre levando seu propósito de promover mais qualidade de vida e fortalecer a relação das pessoas com os espaços urbanos.

Onde tem Melnick, tem ruas melhores. A cada novo lançamento, a construtora mantém um zelo especial com toda a região e a comunidade, viabilizando a pavimentação de vias, a revitalização de praças e parques, entre outras iniciativas de contrapartidas em favor dos espaços públicos de convivência. Neste sentido, também chamam a atenção as operações pop up da Melnick, que contam com parques gastronômicos em funcionamento durante o avançar das etapas do projeto - hoje, os porto-alegrenses podem desfrutar de ambientes como o Nilo Square Garden, a Alameda República e o Pátio.

"Esse é um sentimento que inspira a Melnick a surpreender em tudo que faz. Isso ganha forma em empreendimentos únicos como o Ponta da Figueira, com o seu canal de acesso direto ao Guaíba, e o Pontal, que vai reaproximar ainda mais a população da Orla. Na personalidade do Casavista. Na sofisticação do Teená. Na modernidade do Carlos Gomes Square. Na exclusividade do Arte Country Club. Na proposta inovadora do Nilo Square. Em cada projeto, evidenciamos essa compreensão de que a Melnick entrega muito mais do que morar", afirma Marcelo Guedes, Vice-presidente de Operações (COO) da Melnick. Para agregar valor à Capital, a construtora já entregou mais de 2 km de ruas pavimentadas e mais de 9 km de ciclovias para a cidade. Além disso, a empresa se conecta com a história e a cultura de Porto Alegre ao revitalizar monumentos como a Fonte Talavera de La Reina.

Publicado em 28/04/2022.