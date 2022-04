Mauro Belo Schneider

O Multiverso Experience, no Cais Embarcadero, recebeu na manhã do dia 19 de abril a cerimônia da 24ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio e pela Qualidata. No evento, prestigiado por CEOs de companhias, pelo governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e pelo prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes, foram revelados os dados sobre as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos.

Na categoria especial Grande Marca Gaúcha do Ano, desta vez, a Tramontina (16,2%) superou a Gerdau (15,6%) na lembrança e seguiu à frente na preferência, com 18,5% das menções, enquanto a Gerdau recebeu 14,6%.

Este é um ano de retomada da entrega presencial dos certificados aos CEOs e representantes das empresas e instituições mais lembradas e preferidas pelos gaúchos. A gravação do evento está disponível nas redes sociais e plataformas do JC.

Somente as pessoas que receberam os certificados puderam acessar o local, que foi todo adaptado para o Marcas. Nas paredes e no piso, projeções mostraram os gráficos do levantamento. Do lado de fora, um café da manhã com panquecas preparadas pela equipe da Tramontina recepcionava o público.

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, fez a apresentação dos números e análises e o colunista Ivan Mattos foi o responsável por apresentar o evento, chamando os convidados nos três diferentes palcos.

Os premiados foram anunciados um a um para receber os certificados. Houve discurso do diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e foi realizada, ainda, uma homenagem a Paulo Di Vicenzi, diretor da Qualidata que faleceu em novembro, aos 62 anos de idade.

"O Marcas de Quem Decide traça um verdadeiro panorama da movimentação das principais marcas do Rio Grande do Sul. Os resultados da pesquisa refletem diretamente o trabalho feito durante o ano pelas empresas, servindo de termômetro para que companhias possam traçar suas estratégias de marca", afirmou Tumelero na abertura das atividades, cujo tema foi Reconhecendo o presente, inspirando o futuro.

O governador Ranolfo Vieira Júnior e o prefeito em exercício da Capital, Ricardo Gomes, também discursaram e destacaram que a iniciativa do Jornal do Comércio mostra as empresas que fazem o desenvolvimento do Estado. "O prêmio do JC é um reconhecimento a todas as marcas", celebrou o governador, elogiando a escolha do slogan do Marcas em 2022.

O prefeito em exercício também se manifestou sobre o evento. "Saudar as marcas mais lembradas pela sociedade já é um feito, e quando é por quem conhece gestão e conhecimento é mais relevante ainda", destacou Gomes, referindo-se ao trabalho de pesquisa para formar o elenco de nomes que são apontados pelo mercado.