Pesquisa aponta liderança da Renner no segmento de Tinta Predial





A Tintas Renner by PPG é a líder na lembrança de gestores de empresas e altos executivos do mercado gaúcho na categoria Tinta Predial. O destaque foi entregue durante a 24ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide do Jornal do Comércio, realizada em parceria com a Qualidata.

Com sede em Gravataí, a Tintas Renner é referência em tintas arquitetônicas no Sul do País e expande sua presença no mercado nacional. A empresa oferece produtos que atendem o segmento arquitetônico - residencial e predial. Entre as principais linhas estão a Rekolor Gold, Rekolor Pró e Extra esmalte. Em 2007, teve seus direitos de uso licenciados pela multinacional PPG.

Conforme Marcelo Diniz Carneiro, diretor-geral para a América do Sul da Tintas Renner by PPG, a companhia valoriza a premiação, pois representa uma opinião consistente de formadores de opinião, sempre importantes para o conceito da marca. "Ficamos felizes em receber pela 24ª vez consecutiva esse reconhecimento. É como se fosse nossa primeira vez. Para nós é um orgulho."

A pesquisa Marcas de Quem Decide é o único estudo que mede tanto a lembrança quanto a preferência dos entrevistados. Apresenta uma análise completa das marcas que se destacaram, trazendo inspiração e um olhar para um futuro de conquistas. O levantamento que aponta as marcas líderes em mais de 70 setores da economia gaúcha revela a lembrança e a preferência de gestores e executivos de empresas no Rio Grande do Sul. A divulgação dos resultados ocorreu no dia 19 de abril.

Publicado em 28/04/2022.