Anchieta investe em tradição e inovação em seus métodos de ensino





O colégio opera há 132 anos e se consolida na formação com excelência

O Colégio Anchieta, uma obra da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1540, trabalha para ser um centro inovador de aprendizagem integral e de excelência, que educa para a cidadania global. Em 2022, avançou ainda mais nesses objetivos, expandindo o aprendizado e a vivência do inglês com o Currículo Bilíngue Integrado (CBI), que até 2023 deve atender todos os segmentos da instituição, e se aproximando ainda mais dos anchietanos ao adotar os materiais digitais, entre eles livros interativos, EdTechs e Chromebooks. Eles são utilizados no dia a dia de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II até a 3ª série do Ensino Médio. "Estar em sincronia com as demandas do mundo, ofertando aos estudantes o que eles precisam, mas também o que desejam, é a nossa forma de contribuir para a formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos", diz o diretor-geral, padre Jorge Knapp.

O ensino integrado e integrador desenvolve as potencialidades de alunos e alunas nas dimensões cognitiva, socioemocional e espiritual-religiosa para que sejam cidadãos do mundo. É por isso que há 132 anos se consolida como uma referência em educação básica, contribuindo para a formação de pessoas e profissionais que fizeram e ainda fazem a diferença na sociedade. O Marcas de Quem Decide, para o colégio, é uma importante forma de reconhecimento. "Conquistar a lembrança e a preferência por meio do Marcas mostra que a nossa forma de ensinar atinge e satisfaz diferentes setores da sociedade", salienta Knapp.

