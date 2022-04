CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Neco Argenta destaca a importância das pessoas na conquista diária do público da SIM

Neco Argenta diz que empresa foca em melhorias e levará mais tecnologia ao aplicativo da marca

A rede de postos SIM avançou sua presença de marca no Rio Grande do Sul nos últimos meses, com mais de 20 novas unidades, e expandiu para o Paraná, com uma nova operação em Campina Grande do Sul. O negócio soma 150 pontos e 4 mil funcionários.

O objetivo, agora, é levar mais tecnologia ao cliente através do app da SIM, que hoje está focado em desconto de combustível. A ampliação será no sentido de melhorar a experiência de compra com vantagens além do combustível, passando por lojas de conveniência e troca de óleo.

Receber o prêmio do Marcas de Quem Decide, para o empresário, é um orgulho. "É o reconhecimento de que nosso trabalho faz a diferença na vida de nossos clientes. A SIM é uma empresa focada em melhoria constante. Prova disso é que desenvolvemos um aplicativo para controle da limpeza de banheiros em todas as unidades", afirma Neco Argenta, fundador da SIM Rede. O empreendedor reconhece a alta complexidade em seu negócio pelas diferentes variáveis que o envolvem, então, manter a cultura organizacional e o padrão na oferta de valor entregue aos clientes é um desafio diário.

