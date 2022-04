CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Biscoitos Zezé cresce 15% no primeiro trimestre do ano





Fábio Langlois Ruivo é diretor de Planejamento da Biscoitos Zezé

Fábio Langlois Ruivo é diretor de Planejamento da Biscoitos Zezé

Ruivo credita resultado a relações de confiança

A Biscoitos Zezé, que registra crescimento nos últimos 10 anos, serve de inspiração devido ao cenário econômico adverso. O negócio, inclusive, teve desempenho acima da média do setor, segundo Fábio Langlois Ruivo, diretor de Planejamento da empresa. "O primeiro trimestre de 2022 alcançou 15% de incremento sobre 2021 em termos de volume de vendas", mensura o executivo.

Por questões de estratégia, a Zezé optou, há alguns anos, por investir em sua marca. "Somos uma empresa familiar com 54 anos, que cresceu alicerçada em valores muito importantes que são percebidos pelo consumidor. Temos também parcerias de longa data com clientes, maiores ou menores, para os quais transmitimos confiança, respeito e entendimento de que nossas relações precisam ser saudáveis e lucrativas para ambas as partes e ao consumidor", justifica Ruivo.

O Marcas de Quem Decide, para ele, tem sido um balizador deste trabalho. "Pela confiabilidade que nos transmite, pela relevância no mercado gaúcho e, acima de tudo, porque enxergamos a tradução desses resultados de pesquisa diretamente em nosso negócio", afirma.

Publicado em 28/04/2022.