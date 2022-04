Marluci Stein, sócia-diretora da Comunica Mais Assessoria

Qualquer organização, pública ou privada, está sujeita a crises, de acordo com Marluci Stein, sócia-diretora da Comunica Mais Assessoria. Crises dos mais variados tipos e com consequências distintas. A boa notícia é que a maioria das crises é administrável e, até certo ponto, podem ser evitadas. Isso pressupõe adotar políticas de planejamento preventivo, que fornecem as ferramentas necessárias e capazes de lidar com os momentos de risco.

Prevenção, antecipação e treinamento são palavras-chave na hora de pensar em uma gestão de crises. Para isso, é necessário ter o controle da situação a partir de uma série de fatores, como o levantamento da extensão do problema e seus impactos fora do cenário de pressão; a segmentação dos públicos e conhecimento prévio de suas futuras reações; a organização de contramedidas efetivas para reduzir o impacto e a resistência das fontes de oposição; a preparação adequada de porta-vozes e de equipes de ação; a avaliação e dimensionamento dos investimentos em comunicação e alocação prévia de verbas; e, por fim, a possibilidade de aprender com eventos passados.

Mas como se preparar para esse momento? Uma das indicações de Marluci é a criação de um Plano de Gestão de Crises ou Plano de Contingência.

É nesse documento que estará o planejamento preventivo dos processos que a organização vai utilizar para reagir a uma situação crítica ou emergencial que afete a reputação ou posição no mercado. Nele, deverá constar temas como: imagem, crise, comando, rumo, face, arma e alvo.